Catania 17enne arrestato per spaccio | contromano in piazza droga e 250 euro sequestrati Cresce l’allarme giovanili

Un ragazzo di 17 anni è stato fermato e arrestato dai carabinieri a Catania. Lo hanno trovato in possesso di droga e 250 euro in contanti. Durante il controllo, il giovane ha anche tentato di scappare contromano in piazza, ma è stato subito fermato. Cresce l’allarme tra i residenti sui pericoli che coinvolgono i ragazzi in città.

Un diciassettenne è stato arrestato dai carabinieri a Catania per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il ragazzo è stato fermato mentre percorreva contromano una delle piazze centrali della città, Piazza Cavour, destando l'immediato sospetto dei militari impegnati in un servizio di controllo del territorio. L'arresto, avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 7 febbraio 2026, getta un nuovo interrogativo sulla crescente presenza di giovanissimi coinvolti in attività illegali e solleva interrogativi sulla complessità del fenomeno dello spaccio in una città come Catania, spesso teatro di dinamiche criminali radicate.

