Secondo uno studio, oltre il 30% degli anziani assume più di dieci farmaci al giorno. Nonostante l’importanza di seguire correttamente le terapie per evitare complicanze e sprechi, molti interrompono le cure appena notano miglioramenti o suddividono le pillole senza consultare il medico. Questo comportamento mette a rischio l’efficacia delle terapie e può complicare la gestione delle condizioni di salute.

Seguire correttamente le cure migliora i risultati, riducendo sprechi e complicanze. Eppure troppo spesso si cade nella trappola del fai da te, con terapie interrotte appena iniziano a funzionare, farmaci presi ‘a singhiozzo’ o pillole divise a metà (o in quattro) senza consultare il medico. Un problema serio per un Paese in cui il 24,7% della popolazione ha almeno 65 anni e gli over 80 superano i 4,5 milioni. Ad accendere i riflettori sul fenomeno, in occasione della Giornata mondiale dell’Aderenza alla Terapia, è la Società Italiana di Farmacologia (Sif), che ricorda come il 30% degli over 65 italiani prende ogni giorno più di 10 farmaci.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Più di 10 farmaci al dì per 3 anziani su 10, l’aderenza alle cure è una sfida

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