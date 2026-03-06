Allarme UE | 600 farmaci mancanti 9 pazienti su 10 colpiti

Un allarme si diffonde in Europa: attualmente sono più di 600 i farmaci non disponibili, lasciando nove pazienti su dieci senza le cure di cui hanno bisogno. Le autorità hanno segnalato questa grave carenza, che coinvolge diverse categorie di medicinali, mettendo a rischio la salute di molte persone. La situazione ha portato a un crescente timore tra medici e pazienti circa le ripercussioni di questa mancanza.

Un allarme rosso si è acceso in Europa: oltre 600 farmaci sono attualmente irraggiungibili per i pazienti. La carenza non è più un incidente isolato, ma una piaga cronica che colpisce il 96% dei paesi membri dell'Unione Europea e dell'Efta. Il rapporto del Pharmaceutical Group of the European Union (Pgeu) rivela una situazione stagnante e preoccupante. Nel 70% degli Stati la situazione è definita come inaccettabilmente elevata. Non si tratta di scarsezze temporanee, ma di una rottura strutturale della catena di approvvigionamento che minaccia direttamente la salute pubblica. L'impatto clinico sulle terapie salvavita La crisi colpisce al cuore delle cure mediche essenziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Pazienti oncologici rimandati a casa, farmaci mancanti e sprechi cronici: la sanità siciliana tra caos e opportunitàC’è un momento, nella vita civile, in cui la realtà supera la fantasia e somiglia a una commedia dell’assurdo.

