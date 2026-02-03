Rapina in tabaccheria | entra e minaccia la titolare con un' arma ruba l' incasso e fugge

Un uomo armato entra nella tabaccheria ‘Elena’ di via Ravenna a Ferrara e minaccia la titolare. In pochi minuti si impossessa dell’incasso e scappa prima che qualcuno possa intervenire. L’episodio si è verificato intorno alle 18.30 di lunedì, creando tensione tra i residenti. La polizia sta cercando di identificare il responsabile, ma al momento nessuno è stato ancora fermato.

Colpo in città: indagini in corso dei carabinieri. Al vaglio le immagini della videosorveglianza Una rapina a mano armata in pieno giorno. E’ quanto è accaduto intorno alle 18.30 di lunedì 2 alla tabaccheria ‘Elena’ di via Ravenna, a Ferrara. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, giunti sul posto per coordinare le indagini, un uomo – forse di origini straniere – è entrato all’interno del negozio sfruttando un momento di assenza di testimoni. Qui, secondo il racconto della titolare, ha poi estratto una pistola, l’ha puntata contro la donna e si è fatto consegnare l’incasso della giornata. Il tutto – sempre secondo quanto si apprende – a volto scoperto.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Approfondimenti su Ferrara Rapina Rapina la tabaccheria e fugge rubando un furgone, arrestato marocchino Un cittadino marocchino è stato arrestato dopo aver rapinato una tabaccheria e fuggito a bordo di un furgone. Rapina al distributore con spranga e pistola: “L’incasso o ti ammazzo”. Il titolare terrorizzato: “Mai accaduto prima” Due uomini armati e mascherati hanno messo a segno una rapina in un distributore di carburante a Ferrara, minacciando il titolare con una spranga e una pistola. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Rapina alla tabaccheria di via Zamboni a Brescia: l'intervista al titolare Ultime notizie su Ferrara Rapina Argomenti discussi: Identificato e denunciato dai carabinieri l’autore della rapina in tabaccheria; Perugia, tentata rapina nella tabaccheria di Ferro di Cavallo: ferito titolare dopo colluttazione; Rapina in tabaccheria: titolare colpito alla testa con una pistola; Tentata rapina a mano armata in una tabaccheria di Perugia. Rapina in diretta su Tik TokRapina a mano armata nel tardo pomeriggio di lunedì 2 febbraio in una tabaccheria di Ferrara. L’episodio è avvenuto intorno alle 18.30 alla tabaccheria Elena di via Ravenna, in zona San Giorgio, in ... polesine24.it Tentata rapina a mano armata in tabaccheria, ferito uno dei titolari dopo colluttazioneI due malviventi pistole alla mano hanno tentato di portare via l'incasso: c'è stato uno scontro con uno dei titolari che poi è stato portato all'ospedale. Criminali in fuga ... corrieredellumbria.it - Rapina in diretta su Tik Tok - Paura in tabaccheria. #ferrara #rapina #tiktok - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.