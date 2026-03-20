I carabinieri di Calcinaia hanno arrestato due uomini stranieri di 47 e 42 anni ieri mattina, dopo una rapina impropria in un negozio. Durante l’azione, i due hanno minacciato i dipendenti con una siringa, costringendoli a consegnare denaro e oggetti di valore. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dei responsabili poco dopo.

Calcinaia, 20 marzo 2026 - Nella tarda mattina di ieri, i carabinieri della stazione di Calcinaia hanno arrestato due uomini stranieri, rispettivamente di 47 e 42 anni, per rapina impropria in concorso. L'intervento è scattato intorno alle 12, quando una segnalazione al 112 ha richiesto l'intervento immediato dei Carabinieri in un noto supermercato situato nel comune di Calcinaia. I due soggetti si erano introdotti nell'esercizio prelevando diversi utensili da lavoro, occultandoli all'interno di uno zaino nel tentativo di superare le casse senza pagare. Una volta scoperti dal personale addetto alla vigilanza e alle vendite, i malviventi, nel disperato tentativo di assicurarsi la fuga e mantenere il possesso della merce, hanno estratto una siringa da insulina, utilizzandola come arma impropria per minacciare i dipendenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rapina a Calcinaia: due uomini minacciano i dipendenti con una siringa

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