Nelle prime settimane del 2026 si sono verificati numerosi avvistamenti di meteoriti, con circa 40 segnalazioni registrate soltanto a marzo. Molti di questi eventi sono stati caratterizzati da luci intense e suoni forti. Le segnalazioni sono arrivate da diverse aree, suscitando l’attenzione degli esperti. La frequenza e l’intensità di questi fenomeni hanno portato a un aumento di interesse e di osservazioni sul comportamento degli oggetti nello spazio.

Nelle scorse settimane c’è stata un’ondata insolita di avvistamenti di meteoriti luminose e fragorose. Oltre 3.000 persone hanno assistito a una palla di fuoco diurna che si è disintegrata lentamente sopra l’Europa occidentale, mentre centinaia di altre hanno segnalato l’avvistamento e il boato sonico di un asteroide da 7 tonnellate e 2 metri di diametro che ha attraversato l’atmosfera sopra l’Ohio. Solo nel mese di marzo sono stati documentati oltre 40 eventi significativi. Gli esperti dell’American Meteor Society (AMS) confermano che non si tratta di semplici suggestioni collettive, ma di un cambiamento reale nel volume e nella natura degli avvistamenti che richiede un’indagine scientifica approfondita. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Pioggia di meteoriti nella prima parte del 2026, 40 casi solo a marzo: cos’è cambiato nello spazio?

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