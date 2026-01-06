Calciomercato Inter chiuse le porte ad Inzaghi | cos’è cambiato nella trattativa

Il calciomercato dell’Inter ha subito un cambiamento significativo con la decisione di chiudere le trattative per Inzaghi. La mancata riconferma di Joao Cancelo ha influenzato l’andamento delle trattative e determinato nuovi scenari per il club. Di seguito, analizziamo cosa è cambiato e quali sono le implicazioni di questa situazione sulla strategia dell’Inter nel mercato.

Inter News 24 Calciomercato Inter – Il mancato ritorno di Joao Cancelo all'Inter ha scatenato un effetto domino su un altro affare. Il mercato invernale del 2026 regala il primo vero colpo di scena internazionale. Joao Cancelo, l'esterno portoghese dai piedi vellutati e dalla straordinaria capacità di creare superiorità numerica sulle fasce, ha sciolto le riserve sul suo futuro. Nonostante il forte pressing nerazzurro, il calciatore ha deciso di lasciare l'Arabia Saudita per fare ritorno in Spagna, sponda Barcellona, chiudendo definitivamente la porta a un ritorno a Milano. Il rifiuto all'Inter e il richiamo blaugrana.

Frattesi, l'Inter non vorrebbe cedere alla Juve, ma non chiude le porte del tutto - In casa Inter continua a destare interesse la "querelle" legata al futuro professionale di Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 della nazionale azzurra: stando a quanto riportato ... tuttojuve.com

Calciomercato Inter, pronta la rivoluzione tra i pali: in arrivo un grande colpo per il dopo Sommer - Calciomercato Inter, estate decisiva per la porta: dopo Sommer si punta a un colpo importante, questi i principali obiettivi L’Inter sta già programmando il futuro della propria porta e prepara un col ... calcionews24.com

#Inter #SerieA #ChampionsLeague #Calciomercato #Cancelo Inter, oltre Cancelo: identità, volontà e alternative credibili C’è un momento, nella costruzione di una squadra, in cui la qualità tecnica non basta. In cui il talento, se non accompagnato dalla volontà x.com

Calciomercato invernale 2026: Raspadori-Roma, fumata bianca vicina. L'Inter tenta il ritorno di Cancelo - facebook.com facebook

