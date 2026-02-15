Amy Winehouse tribute in jazz al Miles Davis | canta Federica Amoroso

Federica Amoroso interpreta un omaggio a Amy Winehouse in un tributo jazz al Miles Davis, portando sul palco le sfumature intense della voce dell’artista britannica. La cantante ha scelto di riproporre i brani più celebri di Amy, inserendoli in arrangiamenti che richiamano il jazz classico, e ha dedicato particolare attenzione ai dettagli, come le sfumature vocali e le atmosfere intime.

C'è Posta per Te, le pagelle: Argentero 'snobba' Sofia Goggia (5), Antonio vuole 'mordere piedi' (3), Gerry Scotti sa cucinare o no? (6) Amy Winehouse è stata anima graffiante e cuore fragile, voce soul e spirito jazz, eleganza vintage e ribellione contemporanea.Al Miles Jazz Club il suo repertorio rivive in una raffinata veste jazz, dove groove, improvvisazione e atmosfere intime restituiscono tutta la profondità emotiva delle sue canzoni. Dai brani più iconici come “Back to Black”, “Rehab”, “Love Is a Losing Game” fino alle ballad più intense, la serata attraverserà le sfumature di un’artista che ha segnato un’epoca.🔗 Leggi su Palermotoday.it Barry White tribute in jazz al Miles Davis: Michele Taormina canta i grandi successi del cantautore statunitense Questa sera, al jazz club di Milano, Michele Taormina ha reso omaggio a Barry White, cantando i suoi successi più famosi. Lucio Dalla project in jazz tribute al Miles Davis: Vito De Canzio la voce di questo viaggio musicale Al Miles Jazz Club si tiene un concerto dedicato a Lucio Dalla. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. 'UK’s most authentic Amy Winehouse tribute show' heading to CarlisleTHE 'UK’s most authentic Amy Winehouse tribute show' is heading to Carlisle later this year. Absolute Amy will come to the city’s Old Fire Station on Friday, September 18, 2026, and will feature a ... uk.news.yahoo.com Amy Winehouse tribute show Absolute Amy coming to CarlisleThis article is brought to you by our exclusive subscriber partnership with our sister title USA Today, and has been written by our American colleagues. It does not necessarily reflect the view of The ... newsandstar.co.uk Uno scatto in cui Amy Winehouse era praticamente identica a Lady Gaga facebook