Emanuela Orlandi l'avvocata Sgrò sulla morte di Baioni | Chi ha inviato lettere a Pietro fingendosi lui?
L’avvocata Sgrò ha commentato la morte di Vittorio Baioni, sottolineando che egli aveva dichiarato di non essere stato il carceriere di Emanuela Orlandi a Londra e di non aver mai scritto a Pietro. Baioni, deceduto di recente, aveva anche affermato di non essere l'autore delle lettere inviate a Pietro Orlandi fingendosi lui.
Morto Vittorio Baioni, disse: "Non ero io il carceriere di Emanuela Orlandi a Londra, mai scritto a Pietro". L'avvocata degli Orlandi: "Occorre approfondire". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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