Emanuela Orlandi l'avvocata Sgrò sulla morte di Baioni | Chi ha inviato lettere a Pietro fingendosi lui?

L’avvocata Sgrò ha commentato la morte di Vittorio Baioni, sottolineando che egli aveva dichiarato di non essere stato il carceriere di Emanuela Orlandi a Londra e di non aver mai scritto a Pietro. Baioni, deceduto di recente, aveva anche affermato di non essere l'autore delle lettere inviate a Pietro Orlandi fingendosi lui.