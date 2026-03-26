Emanuela Orlandi l'avvocata Sgrò sulla morte di Baioni | Chi ha inviato lettere a Pietro fingendosi lui?

Da fanpage.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’avvocata Sgrò ha commentato la morte di Vittorio Baioni, sottolineando che egli aveva dichiarato di non essere stato il carceriere di Emanuela Orlandi a Londra e di non aver mai scritto a Pietro. Baioni, deceduto di recente, aveva anche affermato di non essere l'autore delle lettere inviate a Pietro Orlandi fingendosi lui.

Morto Vittorio Baioni, disse: "Non ero io il carceriere di Emanuela Orlandi a Londra, mai scritto a Pietro". L'avvocata degli Orlandi: "Occorre approfondire". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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