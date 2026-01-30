Orlandi Nicotri in commissione | Indagate sullo zio La rabbia di Pietro | Cercherò da solo Emanuela
In commissione, Nicotri ha chiesto di indagare sullo zio di Emanuela, senza aver mai verificato il suo alibi. Pietro Orlandi si sfoga: “Ora sono da solo a cercare mia sorella”. La famiglia non si arrende e continua a chiedere risposte.
"Mai verificato l'alibi dello zio", ha dichiarato Nicotri in commissione. La rabbia di Pietro Orlandi: "Ormai sono da solo a cercare Emanuela".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Orlandi Nicotri
Scomparsa Emanuela Orlandi, i pm tornati a indagare sullo zio della giovane. Il fratello Pietro: “Ennesimo depistaggio”
Emanuela Orlandi, il fratello Pietro furioso per il documento sullo zio: “Basta infangare la famiglia”
Ultime notizie su Orlandi Nicotri
Argomenti discussi: Emanuela Orlandi, rinviata l'audizione di Marco Accetti: i motivi. Convocato Pino Nicotri: qual è il suo legame con il caso; Emanuela Orlandi, perché Marco Accetti non verrà ascoltato oggi in commissione: vuole sapere se è indagato; Commissione Orlandi - Gregori: a che punto siamo? intervista a Roberto Morassut (29.01.2026); Caso Orlandi, Nicotri: Lo zio Mario passava per la scuola di musica.
Emanuela Orlandi, rinviata l'audizione di Marco Accetti: i motivi. Convocato Pino Nicotri: qual è il suo legame con il casoL’attesissimo intervento di Marco Fassoni Accetti davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle sparizioni di Emanuela Orlandi ... msn.com
Caso Emanuela Orlandi, perché Marco Accetti non viene ascoltato oggi in commissioneMarco Fassoni Accetti non sarà ascoltato oggi dalla commissione bicamerale d'inchiesta sui casi Orlandi e Gregori: ecco perché ... fanpage.it
Emanuela Orlandi, rinviata l'audizione di Marco Accetti: i motivi. Convocato Pino Nicotri: qual è il suo legame con i... x.com
PIETRO ORLANDI: "SCALFARO E IL CARDINAL POLETTI AUTORIZZARONO LA SEPOLTURA DI PEDIS A SANT'APOLLINARE" - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.