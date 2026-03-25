Antonella Elia chiude le porte a Pietro Delle Piane l'incontro al GF Vip | Devi smettere di umiliarti

Durante una puntata del GF Vip, Antonella Elia ha avuto un confronto con Pietro Delle Piane, ex compagno della concorrente, al termine del quale ha detto che lui deve smettere di umiliarsi. L'incontro è stato caratterizzato da un dialogo intenso, con Antonella che ha chiuso le porte a Delle Piane, che nei giorni precedenti era stato oggetto di commenti negativi da parte sua.