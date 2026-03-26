Pietro Delle Piane | Antonella Elia mi accusa di business ma ha arredato casa con le collaborazioni

Dopo il loro confronto nella Casa del Grande Fratello Vip, Pietro Delle Piane ha risposto alle accuse di Antonella Elia, che ha affermato che la loro relazione fosse solo un'operazione di spettacolo e affari. Delle Piane ha dichiarato che, nonostante le critiche, hanno arredato la casa con il contributo di collaborazioni di coppia. La vicenda riguarda quindi le dinamiche di una relazione pubblica e le modalità di arredamento condiviso.

Dopo il brutto epilogo del loro incontro nella Casa del Grande Fratello Vip, Pietro Delle Piane punta il dito contro l’ex compagna Antonella Elia: “Dice che la nostra storia era solo business e spettacolo, ma abbiamo arredato casa sua grazie alle collaborazioni di coppia”. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Antonella Elia sull’ex Pietro delle Piane: “Le nozze erano un business. Lo cacciavo di casa ogni 3 giorni”Antonella Elia è tornata a parlare della fine dell'amore con Pietro delle Piane dopo 7 anni. GFVip 8: anticipazioni stasera, Pietro Delle Piane entra in Casa per Antonella EliaL'ex compagno di Antonella Elia entra in Casa per rispondere alle sue accuse e raccontare la sua verità sulla fine del loro rapporto. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pietro Delle Piane Temi più discussi: Pietro Delle Piane al Gf Vip, l'abbraccio (e l'addio) con Antonella Elia: cosa è successo; Chi è Pietro Delle Piane: dall'amore alla separazione con Antonella Elia; GF Vip, Antonella Elia sull'ex Pietro Delle Piane: Lo cacciavo di casa ogni 3 giorni; GFVIP, Antonella Elia incontra l'ex Pietro Delle Piane. Lei in lacrime: Non umiliarti, diranno che sei qui per visibilità. Pietro Delle Piane: Antonella Elia mi accusa di business, ma ha arredato casa con le collaborazioniDopo il brutto epilogo del loro incontro nella Casa del Grande Fratello Vip, Pietro Delle Piane punta il dito contro l’ex compagna Antonella Elia: Dice ... fanpage.it ''Sento il bisogno di fare chiarezza'': Pietro Delle Piane, dopo il confronto al GF Vip con l’ex Antonella Elia, dice la sua''Sento il bisogno di fare chiarezza'': Pietro Delle Piane, dopo il confronto al GF Vip con l’ex Antonella Elia, dice la sua ... gossip.it Pietro Delle Piane si è sfogato dopo il suo ingresso nella casa del GF Vip. Tramite un video su Instagram, Pietro ha risposto alle critiche e ha anche messo i puntini sulle i riguardo Antonella: "Io sono andato al Grande Fratello non per chiedere ad Antonella di t - facebook.com facebook Grande Fratello Vip e la solita solfa degli ex: arriva Pietro Delle Piane L'ex compagno di Antonella Elia entra stasera nella casa per l'ennesimo teatrino visto e rivisto. x.com