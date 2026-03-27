Denise Pipitone Armando Palmegiani diventa consulente di Piera Maggio | Aperti a confronto su nuove piste
Armando Palmegiani è diventato il nuovo consulente di Piera Maggio, madre di Denise Pipitone. La sua nomina è stata comunicata in un'intervista a Fanpage.it, dove Palmegiani ha dichiarato di essere disponibile a confrontarsi sulle nuove piste investigative. La notizia riguarda l'aggiornamento sulle attività di indagine e le eventuali collaborazioni tra le parti coinvolte.
A Fanpage.it parla Armando Palmegiani, nuovo consulente di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone. L'ex poliziotto apre al confronto sui nuovi elementi raccolti dal pool difensivo di Antonio Pipitone: "Non conosciamo l'attività svolta, ma la linea è di massima disponibilità". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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