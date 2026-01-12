Il movimento “Libertà per l’Iran” si è riunito a Milano, con uomini e donne di destra, per esprimere solidarietà alle donne iraniane che lottano contro il regime degli ayatollah. La manifestazione mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla richiesta di diritti e libertà fondamentali, sottolineando l’importanza di un sostegno condiviso. Una presenza che invita a riflettere sul ruolo delle diverse anime della società nel sostenere le cause di libertà.

Uomini, e donne di destra, in piazza per manifestare solidarietà alle donne iraniane che stanno sfidando gli ayatollah. E le femministe di sinistra? La Flotilla? Le pasionarie del “mee too”? A casa, per il momento. A Milano, oggi pomeriggio alle 17, è in programma un sit-in a sostegno delle donne iraniane su iniziativa di Fratelli d’Italia, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla condizione dei diritti civili in Iran, proprio mentre a Teheran il bilancio dei morti a seguito delle rivolte sale a quasi seicento vittime. In piazza per l’Iran: il plauso di La Russa. A rilanciare l’iniziativa è stato il presidente del Senato Ignazio La Russa, che sui social ha espresso il proprio plauso e detto: «Il sit-in in Piazza San Carlo (San Babila), è aperto alle donne di ogni schieramento politico: un segnale importante di unità in un momento in cui è fondamentale alzare la voce in difesa della libertà e dei diritti delle donne in Iran». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Libertà per l’Iran”: FdI in piazza a Milano per sostenere le donne che sfidano il regime. Dove sono le femministe?

