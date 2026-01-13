Lupo avvistato in provincia di Milano Le raccomandazioni ai residenti

Nelle campagne dell’hinterland di Milano, tra Gorgonzola e Bussero, è stato avvistato un lupo lungo il torrente Molgora. Si tratta di un episodio che richiede attenzione e cautela da parte dei residenti. Di seguito, alcune raccomandazioni utili per garantire la sicurezza e il rispetto dell’animale.

Un lupo è stato avvistato nella campagne dell'hinterland di Milano. L'animale è stato visto lungo l'area del torrente Molgora tra Gorgonzola e Bussero, due comuni a est della città metropolitana. Il Comune di Bussero ha pubblicato un comunicato sui social network per dare la notizia ai cittadini. In un post pubblicato lo scorso 8 gennaio sulla pagina Facebook, l'amministrazione spiega: "L'episodio, documentato anche tramite immagini, rientra in un fenomeno già osservato in diverse zone della Lombardia, legato alla progressiva espansione della fauna selvatica in contesti agricoli e naturali". Per motivi di sicurezza, la cittadinanza viene invitata a "tenere i cani al guinzaglio durante le passeggiate nelle aree verdi, di evitare di avvicinarsi o tentare interazioni con animali selvatici" e infine "di segnalare eventuali nuovi avvistamenti agli uffici competenti".

