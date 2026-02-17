Maltempo | in Sicilia forte vento disagi nei collegamenti con le isole minori
Il maltempo ha colpito la Sicilia, causando forti venti da nord-ovest che rendono difficile la navigazione tra l’isola principale e le sue isole minori. Le onde alte e il mare agitato impediscono spesso le partenze di traghetti e aliscafi, lasciando alcuni residenti isolati per ore. In alcune zone, le autorità hanno già disposto la sospensione dei collegamenti marittimi per motivi di sicurezza.
Sicilia Isolata: Tempesta e Disagi per le Isole Minori. La Sicilia è stretta nella morsa di forti venti da nord-ovest che stanno causando gravi disagi ai collegamenti marittimi con le sue isole minori. Aliscafi e traghetti sono stati cancellati, isolando Egadi, Ustica, Eolie e Lampedusa e mettendo a rischio l'approvvigionamento e la vita quotidiana delle comunità locali. Un'Ondata di Cancellazioni. La situazione è precipitata nella mattinata di oggi, 17 febbraio 2026, con la sospensione delle corse degli aliscafi da Trapani verso l'arcipelago delle Egadi e da Palermo verso Ustica. Le autorità marittime hanno preso questa decisione per garantire la sicurezza di passeggeri ed equipaggi, data l'intensità delle raffiche che rendono la navigazione pericolosa.
Maltempo a Napoli: strade allagate a Ischia, alberi caduti a Capri. Fermi i collegamenti con le isoleIl maltempo che ha interessato la Campania da questa mattina ha causato disagi significativi, con strade allagate a Ischia e alberi caduti a Capri.
Maltempo in Campania, disagi nei collegamenti marittimi per Ischia e ProcidaIl maltempo in Campania ha causato disagi nei collegamenti marittimi verso Ischia e Procida.
