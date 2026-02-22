Gli alberi monumentali di Udine diventano un museo a cielo aperto

Gli alberi monumentali di Udine attirano l’attenzione dopo l’installazione di targhe informative accanto ai 141 esemplari censiti. L’iniziativa nasce per valorizzare il patrimonio arboreo locale e rendere più accessibile la conoscenza delle specie. Le nuove targhe forniscono dettagli sulla storia e le caratteristiche di ogni albero, coinvolgendo cittadini e visitatori. Questo intervento trasforma il centro storico in un vero e proprio museo a cielo aperto, invitando a scoprire la natura nascosta tra le vie della città.

Gli alberi monumentali di Udine diventano oggi un vero e proprio museo a cielo aperto grazie alle nuove targhe informative installate accanto ai 141 esemplari censiti nell’Elenco regionale degli alberi monumentali. Le targhe, collocate in 15 luoghi pubblici, raccontano identità, caratteristiche botaniche e curiosità storiche di questi patriarchi verdi che hanno attraversato trasformazioni urbane, eventi atmosferici e cambiamenti generazionali. L’intervento è stato realizzato grazie a un finanziamento regionale e rappresenta un passo significativo nella valorizzazione del patrimonio botanico cittadino. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

