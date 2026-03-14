13 velieri storici a La Spezia | un museo a cielo aperto

A La Spezia, dal 20 al 22 marzo 2026, tredici velieri storici saranno ormeggiati lungo il Molo Italia, creando un museo all’aperto. La manifestazione coinvolge navi di diverse epoche e dimensioni, pronte ad essere visitate dal pubblico. L'evento prevede l’esposizione e visite a bordo delle imbarcazioni, offrendo un’occasione unica di vedere da vicino queste navi storiche.

La città della Spezia si prepara ad accogliere tredici velieri storici che, dal 20 al 22 marzo 2026, trasformeranno il Molo Italia in un museo a cielo aperto. Questa iniziativa, denominata Velarìa, segna la rinascita di una tradizione marinara dopo tredici anni dall’ultima grande manifestazione simile. Le imbarcazioni saranno ormeggiate all’inglese lungo la banchina, offrendo ai visitatori l’opportunità unica di salire a bordo previa prenotazione gratuita. Il cuore pulsante dell’evento risiede nella successione precisa delle navi disposte dalla radice del molo fino al faro rosso. Al primo posto attende la goletta Pandora, lunga 25 metri, seguita dalla Penelope e dall’Antartica II. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 13 velieri storici a La Spezia: un museo a cielo aperto Articoli correlati Velieri storici e identità marinare. La Spezia torna protagonista con il festival marittimo VelarìaLa Spezia, 31 gennaio 2026 – Dai velieri storici alle caravelle, dai brigantini alle golette, saranno i veri protagonisti della prima tappa del... Leggi anche: "Palermo museo a cielo aperto, si fa per dire..."