Piano flussi di cassa scadenza del 31 marzo per le scuole | ultimo termine per l’adozione

Il 31 marzo 2026 rappresenta la data limite per le scuole statali per adottare il Piano annuale dei flussi di cassa. La scadenza era prevista originariamente prima, ma è stata posticipata con una nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 26 febbraio. Questa proroga consente alle istituzioni di conformarsi alle nuove disposizioni senza incorrere in sanzioni.

Si avvicina la scadenza del 31 marzo 2026 per l’adozione del Piano annuale dei flussi di cassa da parte delle istituzioni scolastiche statali, dopo la proroga già disposta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con nota del 26 febbraio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Piano dei flussi di cassa, il Ministero invia la nota alle scuole con la proroga: nuova scadenza 31 marzo. PDFIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disposto la proroga al 31 marzo 2026 del termine per l’adozione, da parte delle istituzioni scolastiche... Piano annuale dei flussi di cassa: indicazioni MIM e scadenza 28 febbraio. NOTAIl Ministero dell’Istruzione e del Merito, con nota del 6 febbraio, è tornato a richiamare l’attenzione delle istituzioni scolastiche sugli obblighi... Altri aggiornamenti su Piano flussi Temi più discussi: Compilazione automatica del Piano annuale dei flussi di cassa semplificato; Nuova funzione SIDI per i flussi di cassa: compilazione automatica del piano. NOTA; SIDI, nuova funzione per la compilazione automatica del Piano annuale dei flussi di cassa semplificato. Ecco tutto quello che c'è da sapere (Nota); Piano dei flussi di cassa e pubblicazione dei dati dei pagamenti. Nuova funzione SIDI per i flussi di cassa: compilazione automatica del piano. NOTALa funzione Flussi di cassa, disponibile nel Sistema Bilancio Integrato Scuole (BIS) – sezione Monitoraggio, consente la compilazione automatica del modello semplificato del Piano annuale dei flus ... orizzontescuola.it Eni: Descalzi, generazione cassa maggiore al 2030, flusso cassa operativo a 17 miliardiAl 2030 Eni avrà una generazione di cassa significativamente maggiore, trainata da un'ulteriore crescita nei nostri business ... agenzianova.com Un piano per gestire i flussi turistici ai Laghi di Monticchio e alle Cascate di San Fele. Vertice in Prefettura#cascatedisanfele #laghidimonticchio #Prefettura #prefetturapotenza - facebook.com facebook