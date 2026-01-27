Spettacolo ' Capinera' allo Zò Centro Culture Contemporanee

Da cataniatoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo in tutta Italia, "Capinera", il toccante adattamento drammaturgico del celebre romanzo di Giovanni Verga, ritorna a Catania per inaugurare la stagione teatrale 2026 di Palco Off. Lo spettacolo è in scena il 31 gennaio alle ore 21 e il primo febbraio alle ore 18 da ZO Centro.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Giovanni Verga

Spettacolo 'Le sedie' allo Zo Centro Culture Contemporanee

Zu in concerto allo Zò Centro Culture Contemporanee

Zu torna dal vivo allo Zò Centro Culture Contemporanee, in un concerto promosso da Pulsar e Tifone Crew.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.