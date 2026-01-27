Spettacolo ' Capinera' allo Zò Centro Culture Contemporanee
Dopo il successo in tutta Italia, "Capinera", il toccante adattamento drammaturgico del celebre romanzo di Giovanni Verga, ritorna a Catania per inaugurare la stagione teatrale 2026 di Palco Off. Lo spettacolo è in scena il 31 gennaio alle ore 21 e il primo febbraio alle ore 18 da ZO Centro.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Approfondimenti su Giovanni Verga
Spettacolo 'Le sedie' allo Zo Centro Culture Contemporanee
Zu in concerto allo Zò Centro Culture Contemporanee
Zu torna dal vivo allo Zò Centro Culture Contemporanee, in un concerto promosso da Pulsar e Tifone Crew.
Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.
Venerdì 23 Gennaio 2026 alle ore 22.00 presso Zo Centro Culture Contemporanee, in Piazzale Rocco Chinnici 6 a Catania, avrà luogo l'evento musicale “Radio MC Intosh”, con Luca Madonia in live e dj set. Maggiori informazioni sul portale Discover Acireale - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.