Zu in concerto allo Zò Centro Culture Contemporanee

Da cataniatoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Zu torna dal vivo allo Zò Centro Culture Contemporanee, in un concerto promosso da Pulsar e Tifone Crew. La band, nota per il suo rock sperimentale, porta sul palco una carriera ricca di 16 album in studio, offrendo un'esperienza musicale unica. Un appuntamento dedicato agli appassionati di musica innovativa e di qualità, in un contesto culturale di rilievo.

Pulsar, in collaborazione con Tifone Crew, presenta il grande ritorno degli Zu, alfieri del rock sperimentale made in Italy con una discografia che consta di 16 album in studio. Porteranno sul palco “Ferrum Sidereum”, che uscirà su etichetta Hom il 9 gennaio, a ben 7 anni di distanza dal.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Leggi anche: “Giulietta e Romeo” allo Z? Centro Culture Contemporanee

Leggi anche: "Sicily is rockin' allo Zò Centro Culture Contemporanee

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Zu – Ferrum Sidereum.

La scaletta del concerto 2025 di Cesare Cremonini allo stadio Euganeo: l’ordine delle canzoni a Padova - Questa sera Cesare Cremonini si esibirà in concerto allo stadio Euganeo di Padova. In scaletta successi come Ora che non ho più te, La nuova stella di Broadway e Nonostante Tutto. Accedi a contenuti ... fanpage.it

Scaletta concerto Ultimo allo Stadio del Conero di Ancona, 2 luglio 2025/ Sogni appesi chiude lo show - Scaletta concerto Ultimo allo Stadio del Conero di Ancona stasera, mercoledì 2 luglio 2025: apre Il bambino che contava le stelle, chiude Sogni appesi Ultimo in concerto stasera allo Stadio del ... ilsussidiario.net

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.