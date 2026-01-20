Zu in concerto allo Zò Centro Culture Contemporanee
Zu torna dal vivo allo Zò Centro Culture Contemporanee, in un concerto promosso da Pulsar e Tifone Crew. La band, nota per il suo rock sperimentale, porta sul palco una carriera ricca di 16 album in studio, offrendo un'esperienza musicale unica. Un appuntamento dedicato agli appassionati di musica innovativa e di qualità, in un contesto culturale di rilievo.
Pulsar, in collaborazione con Tifone Crew, presenta il grande ritorno degli Zu, alfieri del rock sperimentale made in Italy con una discografia che consta di 16 album in studio. Porteranno sul palco “Ferrum Sidereum”, che uscirà su etichetta Hom il 9 gennaio, a ben 7 anni di distanza dal.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
