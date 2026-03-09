Il blitz del Collettivo | nelle targhe delle strade nomi di attiviste e rivoluzionarie

Nella giornata dell’8 marzo ad Ascoli, un gruppo di attivisti ha portato avanti un’azione simbolica nel centro cittadino. Durante il blitz, sono state sostituite alcune targhe stradali con nomi di figure femminili attive nel movimento femminista e rivoluzionario. L’intervento ha coinvolto diverse vie della città, attirando l’attenzione dei passanti e suscitando reazioni di vario tipo.

Ascoli, 9 marzo 2026 – Ad Ascoli l’8 Marzo è stato segnato da un’ azione simbolica nello spazio urbano. Nella mattinata della Giornata internazionale della donna alcune targhe di vie e piazze del centro sono state temporaneamente sostituite con nuovi nomi di partigiane, rivoluzionarie e attiviste. L’iniziativa è stata realizzata dal Collettivo Caciara, che ha spiegato il significato politico del gesto collegandolo alle origini di lotta della ricorrenza. Il Collettivo Caciara: “L’8 Marzo è una giornata di lotta”. Secondo il collettivo, l’8 Marzo non deve essere ridotto a una celebrazione rituale o puramente simbolica, ma rappresenta una giornata inserita in un percorso più ampio di mobilitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

