Targhe storiche via libera alla riproduzione originale anche per le auto pre-1952
Il Ministero ha deciso di permettere la riproduzione delle targhe storiche anche per le auto più vecchie, costruite prima del 1952. La nuova circolare mira a preservare il patrimonio automobilistico, facilitando il restauro e la conservazione dei veicoli d’epoca. Ora, i proprietari di queste vetture potranno ottenere targhe originali, contribuendo a mantenere viva la storia delle automobili italiane. Questa misura rappresenta un passo importante per tutelare e valorizzare i veicoli che fanno parte del nostro passato.
I tasselli adesso sono tutti al loro posto. Finalmente anche i proprietari di un’auto costruita prima del 1952 potranno richiedere la riproduzione della targa originale. Quella che per molti appassionati di auto storiche rappresenta una svolta è il risultato di un lavoro congiunto, invocato da tempo, che ha coinvolto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Direzione Generale per la Motorizzazione, l’Aci, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con la collaborazione di Asi, Fmi e dei Registri Storici Alfa Romeo, Fiat e Lancia. Il titolare dei Trasporti Matteo Salvini non ha nascosto l'orgoglio per aver contribuito a portare in fondo il percorso: "Sapere che alcune migliaia di italiani possono impreziosire il proprio mezzo, portandolo in giro per l’Italia e per il mondo, è qualcosa che mi riempie di gioia, perché non rappresenta solo il passato, ma anche un presente e un futuro, che fa grande e bella l’Italia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
