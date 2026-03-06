Riforma sanitaria del distretto Incontro aperto al pubblico sul programma degli interventi

È stato organizzato un incontro pubblico per fare il punto sulla riforma sanitaria del distretto e sui lavori previsti nel quadro del Pnrr, specificamente relativi al sistema sanitario locale. Durante l’appuntamento, sono stati illustrati gli interventi programmati e gli aggiornamenti sui progetti in corso, coinvolgendo cittadini e operatori sanitari interessati alle prossime fasi di realizzazione.

A che punto sono gli interventi inclusi nel Pnrr collegati al sistema sanitario locale e quali effetti avranno sul sistema della sanità locale? Per provare a dare una risposta ai cittadini è stato organizzato un convegno intitolato “La nuova sanità territoriale nel distretto del legnanese” che si terrà domani dalle 10 alle 12, presso la Sala Conferenze dello Spazio 27B in via Girardi a Legnano. Si tratta di un importante incontro pubblico dedicato alla presentazione della nuova riforma sanitaria territoriale legata ai progetti del Pnrr. Per l’ Asst Ovest Milanese interverranno all’incontro il direttore sociosanitario, Giovanni Guido Guizzetti, la direttrice del distretto, Alessandra Colombo, e il responsabile dell’ufficio tecnico, Carlo Cerati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Riforma sanitaria del distretto. Incontro aperto al pubblico sul programma degli interventi Leggi anche: “La riforma che fa giustizia. Io voto Sì”: in programma un incontro pubblico a Cesena «Nel distretto di Ponente interventi che riducono la copertura sanitaria presentati come importanti investimenti»Il Coordinamento provinciale su sanità e medicina territoriale: «Il nuovo direttore, dopo un generico richiamo al “raccordo tra ospedali-territorio”... Una selezione di notizie su Riforma sanitaria. Temi più discussi: Riforma sanitaria del distretto. Incontro aperto al pubblico sul programma degli interventi; Medici di famiglia. La rivoluzione di Forza Italia: 38 ore settimanali e nuovo ruolo nelle Case della Comunità; Riforma della medicina generale, SMI: Così si scaricano sui medici rischi e costi senza diritti; Serd trasferito all'ospedale Marino, Mulas annuncia battaglia: Si torni in via degli Orti, i pazienti non vanno ghettizzati. Riforma sanitaria del distretto. Incontro aperto al pubblico sul programma degli interventiLegnano, dagli Ospedali di Comunità al mondo del volontariato. Se ne parla domani dalle 10 alle 12 allo Spazio 27/B in via Girardi. msn.com Riforma sanitaria FVG. Riccardi: Ambiziosa e necessaria. Su presa in carico si gioca sostenibilità SsrDopo il via libera in Giunta alla bozza di riforma, l’assessore incontra i professionisti della sanità per illustrare le novità in arrivo. Mettere al centro il distretto e collegarlo all'assunzione ... quotidianosanita.it A poche settimane dall’avvio della riforma sanitaria ligure, registriamo due uscite di due manager di vertice: Paolo Petralia, già direttore generale di Asl 4 e dell’Istituto Gaslini, recentemente incaricato di un ruolo chiave nel nuovo assetto organizzativo regional - facebook.com facebook