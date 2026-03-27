Peugeot 205 Cabriolet | perché è diventata un’icona degli anni 80?

La Peugeot 205 Cabriolet, prodotta dal 1983 al 1999, è stata una delle auto più rappresentative degli anni Ottanta. Con una produzione che ha superato i cinque milioni di unità vendute a livello globale, questa vettura compatta di segmento B ha conquistato molti automobilisti dell’epoca. La versione Cabriolet si distingue per la capote apribile e il design riconoscibile, diventando un simbolo di quegli anni.

La Peugeot 205 è una delle auto più iconiche mai prodotte. Compatta di segmento B realizzata dal 1983 al 1999, ha venduto oltre cinque milioni di esemplari in tutto il mondo. Ma la versione che ha conquistato il cuore di un’intera generazione è la Cabriolet, firmata Pininfarina e assemblata in Italia. Il debutto al Salone di Ginevra 1986. All’inizio del 1986 Peugeot introduce la 205 GTI 1.6 da 115 CV. La presentazione ufficiale avviene al Salone di Ginevra, dove debutta anche la variante più affascinante della gamma: la Peugeot 205 Cabriolet. Disponibile nelle versioni 205 CT con motore 1.4 litri e 205 CTI con il 1.6 litri da 115 CV, la Cabriolet è una reinterpretazione elegante della compatta francese. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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