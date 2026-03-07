Un grave lutto colpisce il Napoli con la scomparsa di un'icona azzurra degli anni '70 e '80. Dopo la perdita dell'ex preparatore dei portieri Rosario Di Vincenzo, si aggiunge un altro dolore alla famiglia partenopea, che piange un protagonista della propria storia calcistica. La notizia ha suscitato grande commozione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Ancora un grave lutto in casa Napoli nel giro di pochi giorni. Dopo la scomparsa dell'ex preparatore dei portieri Rosario Di Vincenzo, se ne va una figura iconica della storia azzurra. Si è spento, infatti, all'età di 72 anni Pasquale Fiore, estremo difensore del club partenopeo negli anni ‘70 e ’80. Cresciuto nelle giovanili azzurre, Fiore fu il portiere del Napoli nell'unica vittoria al Torneo di Viareggio nel 1975. Fece il suo esordio in Serie A con la maglia azzurra nel gennaio del 1976, anno in cui vinse anche la Coppa Italia. Dal 1978 al 1984 è stato lo storico secondo di Luciano Castellini. Molto amato dai tifosi, era particolarmente riconoscibile per il suo proverbiale baffo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Gazebo, a Palazzolo l'icona della musica italo-disco degli anni ’80Sabato 20 dicembre, presso l’area festeggiamenti di Palazzolo dello Stella sarà il palcoscenico per “La notte dei grandi successi ’70 – ’80 – ’90”,...

Leggi anche: Altro lutto in casa Inter, addio al Campione d’Italia 1979/80

Contenuti e approfondimenti su Grave lutto.

Temi più discussi: Grave lutto in casa Napoli: addio a un'icona azzurra degli anni '70 e '80; Grave lutto per Alessia Orro: Ci hai lasciato troppo presto. L'emozionante messaggio d'addio sui social; Grave lutto per la Sangio, la Castelnuovese e per tutti. È morto Fabrizio Betti; Ceprano in lutto per la morte di Lorenzo Tomaselli, storico falegname del paese.

Giada De Blanck contattata per il Grande Fratello Vip: ipotesi di ingresso nella casaGiada De Blanck sarebbe stata contattata dagli autori del Grande Fratello Vip: la contessina riflette sulla proposta dopo il recente lutto familiare e ricordi legati alla TV ... notizie.it

Grave lutto al GF Vip 2017Un grave lutto in queste ore ha colpito i concorrenti del Grande Fratello Vip 2017. Le ultimissime news rivelano che ieri sera la produzione del reality show ha fatto sapere che uno dei concorrenti ha ... it.blastingnews.com

Ceprano in lutto per Lorenzo Tomaselli, storico falegname del paese morto a 90 anni dopo un grave incidente domestico nella sua abitazione. Per decenni la sua bottega è stata un punto di riferimento per la comunità e per gli amanti dell’artigianato. Sabato i f - facebook.com facebook