Quaranta anni fa, la Peugeot 205 T16 lasciava le competizioni ufficiali. Era l’ultima regina dei Gruppo B, un’epoca fatta di velocità estrema e rischi elevati. La vettura aveva rivoluzionato i rally, ma portava con sé anche incidenti e drammi. Oggi ricordiamo quei anni, tra successi e pericoli, con la stessa passione di allora.

Esattamente quarant’anni fa si chiudeva il sipario su un’epoca irripetibile del motorsport. Il 1986 rimane scolpito nella memoria degli appassionati come l'anno dell'addio al Gruppo B, la categoria che aveva portato le prestazioni delle vetture da rally a livelli mai visti prima e forse mai più eguagliati per brutalità meccanica. A sigillare la fine di quel ciclo storico fu la Peugeot 205 Turbo 16, vincitrice dell'ultimo titolo mondiale assegnato a questa classe di vetture. A quattro decenni di distanza, ripercorriamo la storia di questo mito con un viaggio tra ingegneria visionaria, trionfi sportivi e drammi indelebili, per celebrare una delle auto che ha saputo interpretare al meglio le regole di un gioco che stava diventando troppo pericoloso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Peugeot 205 T16, l’ultima regina. 40 anni fa l’addio ai "mostri" del Gruppo B

Approfondimenti su Peugeot 205 T16

