Da domani Rai2 | PETS – Animali del cuore con Lorella Boccia

Da domani, su Rai2, va in onda “PETS – Animali del cuore”, condotto da Lorella Boccia. La trasmissione sarà trasmessa a partire da sabato 28 marzo alle 9.40 e continuerà per diverse puntate. La conduttrice accompagnerà gli spettatori nel racconto di storie legate agli animali, offrendo approfondimenti e interviste.

RAI2: PETS – Animali del cuore Conduce Lorella Boccia Da sabato 28 marzo alle 9.40 Un nuovo appuntamento dedicato ai legami tra l’essere umano e il mondo animale, realizzato con la partecipazione di OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali A partire dal 28 marzo, un nuovo appuntamento riempirà di curiosità e tenerezza il sabato mattina di Rai2: “PETS – Animali del cuore”, un viaggio in 18 puntate condotto da Lorella Boccia, alla scoperta dei legami più profondi e possibili tra l’essere umano e gli animali, realizzato con la partecipazione di OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali. Il programma porterà in studio storie vere, emozioni autentiche e ospiti esperti, per esplorare con affetto tutto ciò che ruota attorno agli amici a quattro zampe e altri animali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Da domani Rai2: “PETS – Animali del cuore” con Lorella Boccia Articoli correlati Leggi anche: Su Rai2 arriva “PETS – Animali del cuore”: Lorella Boccia racconta il legame speciale tra uomini e animali Leggi anche: ‘Pets – Animali del cuore’ con Lorella Boccia: quando in tv Aggiornamenti e contenuti dedicati a Da domani Rai2 PETS Animali del cuore... Discussioni sull' argomento Torre Annunziata sempre più protagonista in Rai, nuova avventura televisiva per Lorella Boccia; Il confronto su RaiDue. Da domani Rai2: PETS – Animali del cuore con Lorella BocciaRAI2: PETS – Animali del cuore Conduce Lorella Boccia Da sabato 28 marzo alle 9.40 Un nuovo appuntamento dedicato ai legami tra l’essere umano e il mondo ... romadailynews.it ‘Pets – Animali del cuore’ con Lorella Boccia: quando in tv'Pets - Animali del cuore' con Lorella Boccia: quando in tv. Il programma mostra il rapporto d'affetto tra gli animali e i loro padroni. superguidatv.it Alla scoperta dei legami più profondi e possibili tra uomo e animali. Un racconto fatto di curiosità, competenza e meraviglia, capace di parlare a grandi e bambini... Con Lorella Boccia PETS. Animali del Cuore, da sabato alle 9.45 su #Rai2. #Pets #AnimaliDe - facebook.com facebook