Il sindaco di Fossacesia Di Giuseppantonio alla guida della commissione nazionale di Anci Inclusione e pace famiglie pari opportunità

Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha ottenuto la nomina a presidente della commissione nazionale di Anci Inclusione e Pace, a causa del suo lungo impegno nei temi sociali e delle sue recenti iniziative sul territorio. La nomina è arrivata durante una riunione a Roma, dove sono stati scelti i rappresentanti per promuovere progetti dedicati alle famiglie e alle pari opportunità. Di Giuseppantonio, già vicepresidente del consiglio nazionale, ha portato con sé l’esperienza maturata in incontri con associazioni locali e reti di volontariato.

Il presidente dell'Anci, Gaetano Manfredi, e il presidente del consiglio nazionale, Marco Fioravanti, hanno nominato Enrico Di Giuseppantonio, sindaco di Fossacesia e già vicepresidente del consiglio nazionale, presidente della commissione nazionale permanente Inclusione e pace, famiglie, pari opportunità. L'organismo sarà chiamato a elaborare proposte e iniziative concrete su parità di diritti, sostegno alle famiglie, contrasto alle disuguaglianze, inclusione sociale e promozione della pace come valore.