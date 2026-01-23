Fuochi d’artificio irregolari alla festa patronale | due denunce nel Catanese

Durante la festa patronale nel Catanese, la Polizia di Stato ha individuato e denunciato due persone per l’uso e la vendita illegale di fuochi d’artificio irregolari. I controlli sono continui e mirano a garantire la sicurezza pubblica, contrastando il traffico di ordigni non autorizzati. L’attenzione resta alta anche durante le celebrazioni, per prevenire incidenti e assicurare il rispetto delle normative vigenti.

Controlli della Polizia di Stato contro i botti illegali. Proseguono i controlli a tappeto della Polizia di Stato per contrastare la detenzione illegale e la vendita abusiva di fuochi d'artificio, con particolare attenzione agli eventi legati alle feste patronali. Denunciata la titolare di un'azienda pirotecnica e un fochino. Nel corso di un'operazione mirata, gli agenti della squadra artificieri della Questura di Catania hanno denunciato la titolare di un'azienda di spettacoli pirotecnici e un fochino di 63 anni, specializzato nella gestione di materiale esplodente. I due avrebbero allestito un sito di sparo non autorizzato in occasione di una festa patronale, violando le prescrizioni previste dalla normativa di pubblica sicurezza.

