Fuochi d’artificio irregolari alla festa patronale | due denunce nel Catanese
Durante la festa patronale nel Catanese, la Polizia di Stato ha individuato e denunciato due persone per l’uso e la vendita illegale di fuochi d’artificio irregolari. I controlli sono continui e mirano a garantire la sicurezza pubblica, contrastando il traffico di ordigni non autorizzati. L’attenzione resta alta anche durante le celebrazioni, per prevenire incidenti e assicurare il rispetto delle normative vigenti.
Controlli della Polizia di Stato contro i botti illegali. Proseguono i controlli a tappeto della Polizia di Stato per contrastare la detenzione illegale e la vendita abusiva di fuochi d'artificio, con particolare attenzione agli eventi legati alle feste patronali. Denunciata la titolare di un'azienda pirotecnica e un fochino. Nel corso di un'operazione mirata, gli agenti della squadra artificieri della Questura di Catania hanno denunciato la titolare di un'azienda di spettacoli pirotecnici e un fochino di 63 anni, specializzato nella gestione di materiale esplodente. I due avrebbero allestito un sito di sparo non autorizzato in occasione di una festa patronale, violando le prescrizioni previste dalla normativa di pubblica sicurezza.
Vendita abusiva di fuochi d'artificio: denunce e sequestri nel CataneseLe forze dell’ordine del Catanese hanno effettuato controlli mirati sul commercio di fuochi d’artificio, riscontrando vendite abusive e illecite.
Catania, sequestrati oltre mille fuochi d’artificio: due denunceDurante controlli mirati nel territorio di Catania, le forze finanziarie hanno sequestrato oltre mille fuochi artificiali, inclusi alcuni manufatti esplodenti di produzione artigianale, considerati illegali.
