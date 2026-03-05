In aula le fasi del pestaggio alla festa patronale | i racconti della vittima e della sindaca

In un'aula di tribunale si sono svolte le testimonianze sulla rissa avvenuta durante la festa patronale di San Pietro Vernotico. La vittima ha descritto le fasi del pestaggio, mentre la sindaca ha riferito di un episodio in cui un bicchiere è stato gettato contro i carabinieri. Sono stati ascoltati anche altri testimoni presenti quella sera.

Nell'udienza con rito ordinario davanti al tribunale di Brindisi si è parlato dell'aggressione di almeno sei soggetti contro uno. Il mandante è ritenuto essere Cristian Tarantino: per la Dda dal carcere comandava il clan, anche per motivi "personali". "Dopo i fatti, venne lanciato un bicchiere all'indirizzo dei carabinieri" BRINDISI - Dopo il pestaggio subito da un giovane, la notte della festa patronale di San Pietro Vernotico, venne lanciato un bicchiere all'indirizzo dei carabinieri. E poi, "dal telefono, Tarantino mandava messaggi subliminali, preannunciava qualcosa, poi accadeva". Sono due dettagli che la sindaca Maria Lucia Argentieri ha impressi nella memoria.