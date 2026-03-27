In una dichiarazione pubblica, un rappresentante della Juventus ha affermato che ci sono stati tentativi di danneggiare la squadra, ma ha ribadito che la società continua a esistere e a competere. La frase è stata pronunciata in un contesto di difesa e resilienza, senza ulteriori dettagli sui motivi o sugli eventi specifici che hanno portato a questa dichiarazione.

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© Calcionews24.com - Pessotto mette in guardia tutti: «Hanno provato ad abbatterci, ma la Juventus non muore mai!»

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