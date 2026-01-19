Nessuno mette Selvaggia Lucarelli in un angolo | Le Iene ci hanno provato ma lei è decisamente più iena!

Selvaggia Lucarelli si conferma una presenza inconfondibile nel panorama mediatico italiano. Le Iene hanno tentato di metterla alla prova, ma lei ha dimostrato di essere più di una semplice figura pubblica, mantenendo la sua autonomia e incisività. In un contesto in cui si cerca di reinterpretare la realtà con leggerezza, è importante riconoscere chi conosce bene il proprio ruolo e non si lascia facilmente manipolare.

Quando si tenta di riscrivere la realtà con leggerezza, il rischio è quello di trovare qualcuno che la realtà la conosce molto bene e non ha alcuna intenzione di farsi usare come comparsa. È quello che è successo dopo l’ultimo servizio de Le Iene, che ha provato a intrecciare il nome di Chiara Ferragni con quello di Selvaggia Lucarelli, salvo poi incassare una risposta durissima. E chirurgica. Le Iene e il pessimo servizio su Chiara Ferragni (che tira in ballo Selvaggia Lucarelli). Nel servizio andato in onda, Stefano Corti ha tentato di coinvolgere Chiara Ferragni sul tema Selvaggia Lucarelli, senza però ottenere alcuna reazione sostanziale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Selvaggia Lucarelli ha espresso il suo disappunto nei confronti di Le Iene, criticando un servizio che l’ha associata a Chiara Ferragni in relazione a una vicenda legale conclusa nel 2017. La giornalista ha sottolineato come, secondo lei, gli unici a essere stati condannati siano stati i soggetti coinvolti, evidenziando la sua posizione di distanza rispetto alla narrazione trasmessa dal programma.

