Gianluca Pessotto ha rilasciato un’intervista in cui ha commentato la situazione attuale della Juventus, sottolineando le difficoltà affrontate nel tempo e la tenacia del club. Ha parlato anche di Champions League, esprimendo il suo pensiero sulla competizione. Inoltre, ha condiviso alcuni ricordi del passato legati alla sua esperienza con la squadra.

Gianluca Pessotto ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato di Juventus, di Champions League e anche di qualche ricordo del passato. Gianluca Pessotto è stato intervistato da Tuttosport, e ha parlato di vari temi. Di seguito le parole dell’ex difensore bianconero. CONTINASSA JUVE LIVE IL RIGORE SEGNATO – «Finita la rifinitura, Lippi disse: “Ma no, non proviamo i rigori, tanto la partita la vinciamo prima!”. Era un modo per caricarci, non presunzione. Dentro di me però mi ero detto di volerne fare almeno uno: ho preso il magazziniere – che era pure la metà di Van der Sar, però più largo – e ho tirato esattamente come ho fatto poi in partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pessotto carica l’ambiente: «Hanno provato ad abbatterci un miliardo di volte, ma la Juve non muore mai. Champions? Penso questo»

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