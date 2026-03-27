Pescara quando c’erano nove cinema in centro | la storia delle sale scomparse e di una città che è cambiata

In passato, Pescara contava ben nove sale cinematografiche situate nel centro cittadino. Queste sale rappresentavano un punto di ritrovo e un’occasione di socializzazione per i residenti. Nel corso degli anni, molte di queste sale sono state chiuse o demolite, e il panorama commerciale e culturale del centro si è trasformato. La presenza delle sale cinematografiche ha progressivamente diminuito nel tempo.

Dal Teatro Michetti al Pomponi, dal boom del dopoguerra alla crisi dei monosala fino ai multiplex dell’area metropolitana: viaggio nella memoria cinematografica di Pescara tra trasformazioni urbane e nuovi pubblici C’era un tempo in cui a Pescara il cinema non era solo un posto dove vedere un film. Era un modo di stare in città. Si usciva di casa con un’idea precisa: andare al cinema. Non importava sempre quale film. Importava la sala, la compagnia, il rito. Il percorso fino all’ingresso, le luci accese sul lungomare, le locandine fuori, le file davanti alla biglietteria. Poi la luce si abbassava, il brusio diventava silenzio e per due ore il mondo sembrava altrove. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Pescara, quando c’erano nove cinema in centro: la storia delle sale scomparse e di una città che è cambiata Articoli correlati Leggi anche: "Fare di Pescara un set a cielo aperto", questo l'obiettivo dell'Ufficio Cinema che si sta strutturando a Palazzo di Città Ritrovate dai carabinieri le due amiche minorenni che erano scomparse da casaSono state rintracciate, fortunatamente sane e salve, le due ragazzine minorenni piacentine che dall'altra sera erano scomparse. Contenuti utili per approfondire Pescara quando c'erano nove cinema in... Discussioni sull' argomento Masci dopo la proclamazione degli eletti: Scelto al primo turno per la terza volta, un fatto che mi riempie di gioia; Comune Pescara: oggi sono stati proclamati gli eletti; Serie B, Frosinone gode in rimonta col Bari avvicinando il Monza. Colpi grossi di Pescara, Carrarese e Avellino; Presidio davanti al carcere di Pescara Sono Tarek fate arrivare la mia voce. Pescara Calcio - facebook.com facebook Tar sezione di Pescara: Inaugurato l'anno giudiziario x.com