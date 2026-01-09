Ritrovate dai carabinieri le due amiche minorenni che erano scomparse da casa
Sono state rintracciate, fortunatamente sane e salve, le due ragazzine minorenni piacentine che dall'altra sera erano scomparse. Hanno 14 e 16 anni, e le rispettive famiglie avevano subito presentato denuncia. È stata una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Radiomobile a rintracciarle intorno. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
