Ritrovate dai carabinieri le due amiche minorenni che erano scomparse da casa

Le due minorenni piacentine scomparse dall’altra sera sono state ritrovate dai carabinieri. Fortunatamente, sono state rintracciate sane e salve. La loro scomparsa ha preoccupato familiari e amici, ma grazie all’intervento delle forze dell’ordine si è potuto confermare il loro stato di salute. La vicenda si conclude con il ritrovamento delle ragazze, che ora sono sotto controllo e assistite.

Maxisequestro a Napoli con operazione mirata dei carabinieri. 376 dosi di stupefacenti ritrovate. Erano custodite in un borsello rinvenuto in un seminterrato - facebook.com facebook

Benevento, 80enne scomparso ritrovato nella neve in ipotermia: carabinieri lo trasportano a braccia x.com

