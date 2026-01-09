Ritrovate dai carabinieri le due amiche minorenni che erano scomparse da casa

Le due minorenni piacentine scomparse dall’altra sera sono state ritrovate dai carabinieri. Fortunatamente, sono state rintracciate sane e salve. La loro scomparsa ha preoccupato familiari e amici, ma grazie all’intervento delle forze dell’ordine si è potuto confermare il loro stato di salute. La vicenda si conclude con il ritrovamento delle ragazze, che ora sono sotto controllo e assistite.

Sono state rintracciate, fortunatamente sane e salve, le due ragazzine minorenni piacentine che dall'altra sera erano scomparse. Hanno 14 e 16 anni, e le rispettive famiglie avevano subito presentato denuncia. È stata una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Radiomobile a rintracciarle intorno. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

