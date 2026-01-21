Fare di Pescara un set a cielo aperto questo l' obiettivo dell' Ufficio Cinema che si sta strutturando a Palazzo di Città

L’Ufficio Cinema del Comune di Pescara si sta strutturando con l’obiettivo di valorizzare la città come location naturale per produzioni cinematografiche. Durante un incontro a Palazzo di Città, sono stati discussi i piani per trasformare Pescara in un ambiente ideale per film e servizi fotografici, promuovendo così il patrimonio urbano e culturale locale.

Fare di Pescara “un set a cielo aperto”. Questo l’obiettivo dell’Ufficio Cinema che si sta strutturando dentro il Comune di Pescara e di cui si è tornati a parlare in un incontro a Palazzo di Città. La definizione arriva dal vicesindaco e assessore alla Cultura Maria Rita Carota che con un post.🔗 Leggi su Ilpescara.it La città diventa un set a cielo aperto. Al via le riprese di “The Four Season”Trento si trasforma in un set a cielo aperto per le riprese della seconda stagione di “The Four Seasons”, la serie Netflix americana. Leggi anche: “Armony”, il nuovo film di Dario Albertini trasforma Fiumicino in un set a cielo aperto Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Il Comune di Pescara abbassa le tariffe dei parcheggi sulla riviera. Il Pd: Ennesima retromarcia; Sartorelli (Aci Pescara): Tariffe dei parcheggi aumentati, ma senza servizi e con un trasporto pubblico inefficiente; Quando Arena vagava per le campagne di Pescara: la storia meno conosciuta del predestinato della Roma; Pescara - Modena, probabili formazioni | Un gradito ritorno e un'assenza di spessore per i gialli. Pescara, i tifosi contro Sebastiani: Gli farei conoscere io i veri figli di pu****a!Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha parlato ai microfoni di Rete 8 per commentare la gara sconfitta con il Modena: Presidente, probabilmente. tuttomercatoweb.com Pescara, Vivarini: Col Cesena fare di necessità virtù. Lapadula? Sì, è un nostro obiettivoVigilia di gara per il Pescara, che domani sera affronterà il Cesena nella gara che aprirà la stagione di Serie B 2025-2026: appuntamento alle ore 20:30 allo stadio 'Adriatico-Giovanni Cornacchia', ... tuttomercatoweb.com Calcio a 5 – Laborvetro Cln Cus Molise, a Pescara per riprendere la marcia. Renzo Di Lisio: “Possiamo fare risultato” Una grande prova di sostanza e qualità dalla quale ripartire. Archiviata la sconfitta contro la capolista Benevento, la Laborvetro Cln Cus Molis - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.