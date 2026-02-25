Perugia benedizioni a Ponte Pattoli | intervista a don Fonasco Salvadori

Sono iniziate a Ponte Pattoli, frazione di Perugia, le benedizioni alle famiglie promosse dalla parrocchia, nella comunità guidata da don Fonasco Salvatori. Il sacerdote, parroco da appena tre mesi, ha raccontato la sua esperienza a Fast News Platform. «È un’avventura molto bella – spiega don Salvatori –. Per me è la prima volta in questa comunità e sto imparando a conoscere ogni aspetto della vita parrocchiale, comprendendo il contesto in cui opererò e portando il messaggio di Dio alle famiglie». Il passaggio da Montelaguardia, dove ha servito per un quarto di secolo, a Ponte Pattoli rappresenta un cambiamento significativo. «Per me è un cambiamento importante – sottolinea –. Come ho sempre detto al vescovo, la mia obbedienza ha avuto dei limiti legati all’età: ricominciare a una certa età è una bella sfida. È un’opportunità per conoscere meglio questa comunità e prepararla alla Pasqua, oltre a crescere insieme in un percorso condiviso». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

