Perugia la denuncia dei lettori - Crateri lunghe le vie di Ponte Pattoli

Vogliamo segnalare ancora una volta il pessimo stato in cui versano le strade di Ponte Pattoli. In quasi tutte le vie più trafficate come per esempio la centrale via Amendola, Via Roberto Ardigò, Via Antonia, strada Ponte Pattoli Ponte Resina, Via Victor Hugo, via Sardegna, strada Ponte Fencino-Ponte Pattoli ci sono buche che sono più simili a crateri che a una buca stessa, costringendo gli automobilisti a studiare percorsi alternativi o, se impossibilitatati, costretti ad avventurarsi in uno slalom gigante, qui senza neve ma con tantissime buche di tutti i generi, profonde, di notevoli dimensioni che alla prima pioggia si deteriorano sempre di più, lasciando a bordo strada pezzi di catrame anche di notevoli dimensioni e ghiaia rendendo pericolosissimo il percorso per chiunque ci si trovi: automobilisti, perdoni, ciclisti, motociclisti, ecc.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

A Perugia, le imprese locali promuovono l’educazione alimentare presso il punto vendita di Ponte Pattoli.

Perugia, la denuncia dei ciclisti: «Le auto ci sorpassano a più di cento all'ora»PERUGIA - Era passata una manciata di minuti dalle 16.30 quando, con la sua bicicletta, stava percorrendo nel giorno di Santo Stefano la Provinciale 375 che da Marsciano porta a Perugia. All’altezza ... ilmessaggero.it

Perugia, la denuncia choc di una studentessa: «Ridotta in schiavitù da un medico»Il terrore e la vergogna hanno la forma dei cinturini per legarle i polsi, di una pallina infilata con la forza in bocca perché non possa urlare e chiedere aiuto, di quel frustino nero con cui essere ... ilmessaggero.it

