LIVE Perugia-Milano 0-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | 12-11 gli umbri ricuciono dopo lo strappo degli ospiti

Segui in tempo reale l'incontro di Superlega volley 2026 tra Perugia e Milano, con aggiornamenti costanti sul punteggio e le azioni principali. Attualmente il punteggio è 0-0, con Perugia che ha recuperato dopo l'iniziale vantaggio degli ospiti. Restate con noi per le ultime notizie e gli sviluppi dell'incontro, aggiornati minuto per minuto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-21 Lungo il servizio di Giannelli. 22-20 A rete la battuta di Caneschi. 21-20 Sbaglia il primo tempo Loser, si riavvicina Milano. 21-19 Recine con un pallonetto spinto da posto 4 elude il muro di Perugia. 21-18 ACEEEE di Russoooo! Servizio molto forte del centrale che varia rispetto alla sua classica battuta. 20-18 Ben Tara! Bravissimo il tunisino che sfrutta il mani fuori di Recine. +2 Perugia. 19-18 Errore di Linqvist. l'opposto, entrato al posto di Reggers per Milano, esce subito dopo questo errore. 18-18 ACEEE! BARBANTI! E' entrato proprio per la battuta e non ha deluso Piazza! 18-17 Si riscatta subito Caneschi! Che botta del centrale con un primo tempo! 18-16 Allunga adesso Perugia con la bella palla in parallela di Semeniuk da posto 4.

