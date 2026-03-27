Perugia il memorial per Giacomo ' Problem' Marchioni

Venerdì 27 marzo si terrà un memorial presso il Rework di Perugia in ricordo di Giacomo Marchioni, conosciuto come Problem. L’evento si svolgerà il giorno prima della sua data di nascita e prevede un omaggio alla sua figura sia come persona che come artista. L’incontro sarà aperto a tutte le persone che lo hanno conosciuto e apprezzato.

Venerdì 27 marzo, in occasione della data che precede la sua nascita, avverrà il memorial per ricordare Giacomo Marchioni, conosciuto come Problem: gli si renderà omaggio presso il Rework di Perugia, celebrando la persona e l'artista che è stato con un incontro atto a riunire tutte le mani alte. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Perugia, il memorial per Giacomo 'Problem' Marchioni Articoli correlati “Memorial Mimmo Renna”, presentato il memorial. Iscrizioni fino al 20 marzoIl torneo degli ordini e delle professioni è dedicato alla figura di un tecnico che ha lasciato il segno nel calcio salentino Alla guida tecnica di... Leggi anche: Mammucari? No problem Il morto sta bene in salute Contenuti e approfondimenti su Perugia il memorial per Giacomo... Argomenti discussi: Tutto pronto per la consegna dei baiocco d' oro a Perugia | tutti i premiati 2026. Perugia vince il 1° Memorial Simonetta AvalleROMA-La prima edizione del Torneo Roma Capitale – Memorial Simonetta Avalle ha la sua regina: la Bartoccini MC – Restauri Perugia si è aggiudicata la due giorni all’insegna del ricordo della Signora ... corrieredellosport.it Il 1° Memorial Simonetta Avalle se lo prende PerugiaROMA- Pallavolo di alto livello nel nome di Simonetta Avalle. Si è conclusa stasera la 1^ edizione del quadrangolare intitolato all'indimenticata 'Signora del Volley' scomparsa lo scorso gennaio ma ... tuttosport.com