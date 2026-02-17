Rosso Volante | su Rai1 il 23 febbraio il film su Eugenio Monti leggenda del bob interpretata da Giorgio Pasotti

Il 23 febbraio, su Rai1, verrà trasmesso il film Rosso Volante, che racconta la vita di Eugenio Monti, uno dei più grandi atleti italiani di sport invernali. La pellicola, diretta da Alessandro Angelini, vede Giorgio Pasotti nel ruolo del campione di bob, portando sul grande schermo le sue imprese e le sfide affrontate durante la sua carriera. La scelta di trasmettere questa pellicola vuole far conoscere ai telespettatori la storia di un vero simbolo dello sport italiano.

Arriva in prima serata su Rai1 Rosso Volante, film diretto da Alessandro Angelini con Giorgio Pasotti protagonista nei panni di Eugenio Monti, uno dei più grandi campioni italiani di sport invernali di sempre. L’appuntamento è per 23 febbraio, con un racconto che unisce impresa sportiva, umanità e valori olimpici, proiettando la memoria di Monti verso l’orizzonte di Milano Cortina 2026. Un cast corale per una storia di sport e carattere. Accanto a Pasotti, il film schiera un cast ricco e riconoscibile: Andrea Pennacchi, Denise Tantucci, Stefano Scandaletti e Maurizio Donadoni. Insieme danno corpo a un racconto che non si limita alla cronaca sportiva, ma ricostruisce un’epoca e un modo di intendere la competizione in cui il gesto di un atleta poteva diventare un esempio universale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Rosso volante, Giorgio Pasotti è Eugenio Monti: "Un esempio come Sinner"Il film televisivo in onda il 23 febbraio su Rai 1 vede Giorgio Pasotti nei panni di Eugenio Monti, celebre campione di bob olimpionico a Grenoble nel 1968.

