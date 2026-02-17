Rosso Volante | su Rai1 il 23 febbraio il film su Eugenio Monti leggenda del bob interpretata da Giorgio Pasotti
Il 23 febbraio, su Rai1, verrà trasmesso il film Rosso Volante, che racconta la vita di Eugenio Monti, uno dei più grandi atleti italiani di sport invernali. La pellicola, diretta da Alessandro Angelini, vede Giorgio Pasotti nel ruolo del campione di bob, portando sul grande schermo le sue imprese e le sfide affrontate durante la sua carriera. La scelta di trasmettere questa pellicola vuole far conoscere ai telespettatori la storia di un vero simbolo dello sport italiano.
Arriva in prima serata su Rai1 Rosso Volante, film diretto da Alessandro Angelini con Giorgio Pasotti protagonista nei panni di Eugenio Monti, uno dei più grandi campioni italiani di sport invernali di sempre. L’appuntamento è per 23 febbraio, con un racconto che unisce impresa sportiva, umanità e valori olimpici, proiettando la memoria di Monti verso l’orizzonte di Milano Cortina 2026. Un cast corale per una storia di sport e carattere. Accanto a Pasotti, il film schiera un cast ricco e riconoscibile: Andrea Pennacchi, Denise Tantucci, Stefano Scandaletti e Maurizio Donadoni. Insieme danno corpo a un racconto che non si limita alla cronaca sportiva, ma ricostruisce un’epoca e un modo di intendere la competizione in cui il gesto di un atleta poteva diventare un esempio universale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
Leggi anche: Giorgio Pasotti fa rivivere il campione Eugenio Monti in Rosso Volante
Rosso volante, Giorgio Pasotti è Eugenio Monti: "Un esempio come Sinner"Il film televisivo in onda il 23 febbraio su Rai 1 vede Giorgio Pasotti nei panni di Eugenio Monti, celebre campione di bob olimpionico a Grenoble nel 1968.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dalla pista allo schermo: la vita di Eugenio Monti nella nuova serie televisiva Rosso Volante; ROSSO VOLANTE con Giorgio Pasotti, Lunedì 23 febbraio su RAI1; Cortina d’Ampezzo: Rosso Volante, il libro che racconta il mito di Eugenio Monti; Rosso Volante, Giorgio Pasotti racconta in un film tv su Raiuno il mito di Eugenio Monti.
Rosso Volante, Giorgio Pasotti racconta in un film tv su Raiuno il mito di Eugenio MontiC’è un momento nello sport in cui perdere vale più che vincere. È il 1964, Olimpiadi invernali di Innsbruck. Eugenio ... msn.com
Cinema, il gruppo Wonder raggiunge i 20 milioni di fatturato. In tv il film Rosso Volante sul bobbista Eugenio MontiNon solo cinema, ma un hub multidisciplinare capace di integrare grandi eventi, management e produzioni audiovisive sotto un'unica visione ... msn.com
La Rai dedica uno sceneggiato all'incredibile storia di Eugenio Monti. La sua vita nelle pagine di «Rosso volante» di Stefano Rotta facebook
Eugenio Monti, la leggenda del «Rosso volante»: le Olimpiadi del '56, il bullone regalato agli avversari, l'impresa di Grenoble. «Non ha mai saputo accettare di vivere solo in parte» x.com