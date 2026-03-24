Al via l'iter per il nuovo stadio San Siro a Milano e la riqualificazione dell'area | lavori nel 2027

È stato avviato l’iter per la costruzione del nuovo stadio di San Siro a Milano, con l’approvazione dello “stralcio funzionale 1”. Tra le opere previste ci sono lo spostamento del Tunnel Patroclo, la demolizione parziale di alcune strutture e la riqualificazione delle aree verdi circostanti. I lavori sono programmati per il 2027.

È iniziato l'iter per il nuovo stadio di San Siro: è stato approvato lo "stralcio funzionale 1", con spostamento del Tunnel Patroclo, demolizione parziale e aree verdi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Chiuso l’iter stadio a San Donato. Che ne sarà dell’area per il Milan? Un nuovo test sta smascherando i limiti e l’arroganza dell’IA: cos’è l’Humanity’s Last ExamIl test "Humanity's Last Exam" ha sfidato i modelli avanzati di intelligenza artificiale con 2. Il Futuro di San Siro: il nuovo stadio di Inter e Milan | Stadi 5.0 Una selezione di notizie su San Siro Temi più discussi: Milano | San Siro – Alcuni cantieri in zona stadio: marzo 2026; Milano avrà una strada intitolata a Giuseppe Pinelli: è via Micene a San Siro, a 50 metri dalla sua casa; I biglietti per Inter-Roma: vendita libera; San Donato orfana dello stadio. Progetto, consulenze, burocrazia. Ora il Comune presenta il conto. San Siro: al via iter nuovo stadio, lavori nella seconda parte del 2027A Milano parte l'iter amministrativo che porterà tra le altre cose alla realizzazione del nuovo stadio nell'area di San Siro, dopo la vendita del Meazza e delle aree circostanti da parte del Comune a ... ansa.it Nuovo San Siro: al via il procedimento di valutazione ambientaleL'iter che riguarda il nuovo stadio di Milan e Inter, per la trasformazione dell'area di San Siro, entra in una nuova fase. Il Comune di Milano ha infatti avviato la valutazione ... tuttojuve.com Dopo l'acquisizione da parte di Inter e Milan dello scorso novembre, il Comune di Milano ha pubblicato la determina per l’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica alla realizzazione del nuovo stadio nell'area di San Siro. Si tratta del primo x.com Il progetto per il nuovo San Siro procede. Il Comune di #Milano ha avviato ufficialmente la Valutazione Ambientale Strategica per il nuovo stadio. Passaggio fondamentale per l'impianto che sarà la nuova casa di #Milan e #Inter. Nel primo commento trovi tutti i - facebook.com facebook