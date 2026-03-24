Al via l'iter per il nuovo stadio San Siro a Milano e la riqualificazione dell'area | lavori nel 2027

Da fanpage.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato avviato l’iter per la costruzione del nuovo stadio di San Siro a Milano, con l’approvazione dello “stralcio funzionale 1”. Tra le opere previste ci sono lo spostamento del Tunnel Patroclo, la demolizione parziale di alcune strutture e la riqualificazione delle aree verdi circostanti. I lavori sono programmati per il 2027.

È iniziato l'iter per il nuovo stadio di San Siro: è stato approvato lo "stralcio funzionale 1", con spostamento del Tunnel Patroclo, demolizione parziale e aree verdi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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