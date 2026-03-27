Perseguita la ex nonostante la denunciae aggredisce i carabinieri che tentano di fermarlo | arrestato

Un uomo di 41 anni è stato arrestato giovedì 26 marzo a Romagnano Sesia con l’accusa di atti persecutori nei confronti della ex compagna. Nonostante la denuncia presentata per stalking, l’uomo ha continuato a perseguitarla e ha aggredito i carabinieri che tentavano di fermarlo. L’arresto è stato eseguito sul posto dai militari.

É successo a Romagnano Sesia. A finire in manette per stalking, un 41enne residente nel comune valsesiano La denuncia per stalking non lo ha fermato. Un uomo di 41 anni è stato arrestato ieri, giovedì 26 marzo, a Romagnano Sesia per atti persecutori nei confronti della ex compagna. L'uomo è stato fermato nella notte dai carabinieri della locale stazione sotto casa della donna, dove si era recato nonostante fosse già stato denunciato poche settimane prima. Durante l'intervento, il 41enne è stato inoltre trovato in possesso di una catena in ferro, che è stata sottoposta a sequestro. L'uomo è invece stato arrestato per stalking e resistenza a pubblico ufficiale, e, al termine delle formalità di rito, è stato portato nella casa circondariale di Novara. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Perseguita la ex (nonostante la denuncia)e aggredisce i carabinieri che tentano di fermarlo: arrestato

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