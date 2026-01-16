morto dopo incidente domestico risarcimento da 600mila euro alla famiglia

Un incidente domestico ha portato alla morte di un paziente, con conseguente richiesta di risarcimento. Il tribunale di Napoli ha condannato l’Asl Napoli 1 Centro a pagare circa 600 mila euro alla famiglia, riconoscendo la responsabilità dei medici nel sottovalutare le condizioni cardiache del paziente, concentrandosi solo sul trauma ortopedico. Questa decisione evidenzia l’importanza di un’adeguata valutazione clinica nelle situazioni di emergenza.

Tempo di lettura: 2 minuti I medici soni stati ritenuti responsabili di avere sottovalutato il quadro patologico del paziente, affetto da problemi cardiaci, concentrandosi esclusivamente sul trauma ortopedico che l’uomo si era procurato a causa di un incidente domestico: il tribunale di Napoli ha condannato l’Asl Napoli 1 Centro al risarcimento di circa 600mila euro in favore della moglie e del figlio di un paziente deceduto presso un noto ospedale napoletano, a seguito di una gestione clinica ritenuta grave. A renderlo noto sono gli avvocati dello Studio Associati Maior (Pierlorenzo Catalano, Michele Francesco Sorrentino e Filippo Castaldo) che nel procedimento giudiziario si sono avvalsi del supporto del medico legale Marcello Lorello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

