Benedetto XVI verso gli onori degli altari | il miracolo avvenuto quando il Papa era ancora in vita

Si apre ufficialmente il percorso per la beatificazione di Benedetto XVI. Nei documenti emerge un miracolo che sarebbe avvenuto mentre il Papa era ancora in vita, attribuito alla sua intercessione. La Chiesa ha iniziato a raccogliere le testimonianze di chi sostiene di aver ricevuto una grazia speciale grazie a lui. Se l’iter continuerà senza ostacoli, presto il Papa emerito potrebbe essere riconosciuto come santo.

Verso la causa di beatificazione di Benedetto XVI: emerge il racconto di un prodigio straordinario avvenuto per sua intercessione mentre era ancora in vita. È possibile che avvenga, e si spera presto, l’apertura della causa di beatificazione di papa Benedetto XVI. Risulta il desiderio di molti, tutti coloro che lo considerano di fatto già nella beatitudine eterna per la santità che emanava. Tra coloro che auspicano un avvio del processo canonico c’è il suo segretario personale, mons. Georg Gänswein, ora nunzio apostolico negli Stati baltici. La fama di santità è il primo elemento che conduce all’apertura dell’inchiesta diocesana di accertamento delle virtù eroiche di un candidato alla beatificazione. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Papa Benedetto XVI potrebbe essere prossimamente proclamato beato.

