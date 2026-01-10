I carabinieri di Riace, con il supporto di Stignano e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, hanno sequestrato tre armi clandestine in una abitazione di Reggio Calabria. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla detenzione illegale di armi, che rappresenta una priorità per le forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali fenomeni criminosi.

I carabinieri della stazione di Riace, coadiuvati dalla vicina Stazione di Stignano e dallo Squadrone Eliportato cacciatori Calabria hanno sequestrato tre armi clandestine, ossia armi che circolano occultamente, sfuggendo alla catalogazione e al censimento cui tutte le armi da fuoco sono sottoposte. In particolare, una di esse è stata ricavata da una comune scacciacani, modificata e resa idonea all'impiego di normali munizioni. Un'altra, invece, è costituita da quella che, a prima vista, appare a tutti gli effetti come una comune penna stilografica. Nel corso della perquisizione, inoltre, sono state rinvenute anche 480 munizioni di diverso calibro, utili a essere impiegate anche con le armi rinvenute e sottoposte a sequestro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Reggio Calabria, "penna-pistola" e altre armi clandestine in casa: un arresto

