Percorsi sostegno Indire avviate il 26 marzo le lezioni asincrone Dal 7 aprile le attività sincrone

Il 26 marzo sono iniziate le lezioni asincrone per i corsisti iscritti al percorso Indire. A partire dal 7 aprile, sono previste anche attività in modalità sincrona. Le lezioni si svolgono secondo il calendario stabilito, con sessioni che coinvolgono i partecipanti già ammessi al percorso di formazione. La modalità asincrona permette agli studenti di accedere ai contenuti in qualsiasi momento prima delle sessioni sincrone programmate.

Hanno ufficialmente preso avvio ieri 26 marzo le lezioni, al momento in modalità asincrona, per i corsisti già ammessi al percorso Indire art. 6 e art. 7. Ricordiamo che per Indire le iscrizioni sono ancora aperte fino al 30 marzo ore 15. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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