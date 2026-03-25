Corea del Nord l’imponente cerimonia di benvenuto per Lukashenko insieme a Kim Jong Un

Il presidente bielorusso è arrivato in Corea del Nord e ha partecipato a una cerimonia di benvenuto in piazza Kim Il Sung a Pyongyang. È stato accolto dal leader locale durante una cerimonia pubblica. La visita ufficiale si inserisce in un incontro tra le due figure di governo.

Alexander Lukashenko è arrivato in Corea del Nord per una visita ufficiale al leader Kim Jong Un. Il presidente bielorusso è stato accolto da un’imponente cerimonia di benvenuto organizzata in piazza Kim Il Sung a Pyongyang. Lukashenko ha poi deposto una corona di fiori ai piedi del Monumento alla Liberazione, dedicato ai soldati sovietici. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Corea del Nord, l’imponente cerimonia di benvenuto per Lukashenko insieme a Kim Jong Un Articoli correlati Corea del Nord, Lukashenko attera a Pyongyang per l'incontro con Kim Jong UnAlexander Lukashenko è arrivato a Pyongyang, dove dovrebbe tenere colloqui con il leader della Corea del Nord Kim Jong Un. Corea del Nord, Kim Jong Un guida un’imponente esibizione di lanciarazziLa Corea del Nord ha organizzato una gigantesca esibizione di lanciarazzi multipli all’esterno della sede storica del Congresso del Partito dei... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Corea del Nord l'imponente cerimonia di... Temi più discussi: Come (non) funzionano le elezioni in Corea del Nord tra parate, abiti eleganti e voto obbligatorio; Nord Corea, Kim Jong-un rieletto capo dello Stato. Putin si congratula; Corea del Nord al voto, affluenza del 99,99%: Kim Jong-un alle urne in una miniera; Kim Jong-un d'oro: l'appoggio della Corea del Nord alla Russia vale 14 miliardi di dollari. Nord Corea, Kim Jong-un rieletto capo dello Stato. Putin si congratulaLa Corea del Nord non cambia e Kim Jong-un succede ancora una volta a sè stesso. Il leader nordcoreano, infatti, è stato rieletto come presidente della commissione Affari di Stato, la più importante p ... tg24.sky.it Cinque falsi miti sulla Corea del NordOgni giorno che passa la Corea del Nord minaccia con sempre più forza di attaccare gli Stati Uniti e soprattutto la vicina Corea del Sud. La crisi era iniziata nel dicembre 2012 con il governo di Pyon ... ticinolive.ch La Corea del Nord "continuerà a consolidare con fermezza il suo status di paese dotato di armi nucleari": appena confermato nel suo ruolo di presidente della Commissione per gli Affari di Stato, l'organo supremo di leadership politica dello stato nordcorean - facebook.com facebook Cartoline dalla Corea del Nord. Due momenti: Il "coro" che segue Kim (a destra la sorella sempre più influente) e il leader insieme a Lukashenko appena arrivato in visita ufficiale. x.com