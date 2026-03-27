Con l’arrivo della primavera, molte persone sentono un calo di energia e stanchezza dopo i mesi freddi. Tra i rimedi naturali considerati per contrastare questo stato, il ravanello nero viene spesso menzionato come un alimento utile. Ricco di vitamine e sali minerali, viene consumato in diverse preparazioni per favorire il benessere durante il cambio di stagione.

Meno conosciuto del ravanello rosso, il ravanello nero è una fonte di benessere. Ricco di vitamine, pieno di antiossidanti e povero di calorie, solo 20 per 100 grammi di prodotto, contiene anche potassio e calcio, il ravanello nero è un alimento eccellente per la salute. Scopriamo i suoi numerosi benefici con la Dottoressa Emanuela Frassoldi, biologa, nutrizionista di MioDottore. Durante il cambio di stagione la stanchezza colpisce molte persone ma il ravanello nero può essere un ottimo alleato perché "è ricco di vitamina C, nota soprattutto per la sua capacità di rafforzare il sistema immunitario", afferma la nutrizionista, che aggiunge: "Agisce come una vera carica di energia, rivitalizzandoci nei momenti di stanchezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché il ravanello nero è il perfetto alleato antifatica nel cambio di stagione

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